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Россияне ударами артиллерии убили мужчину и женщину в Бериславе на Херсонщине

Александр ШумилинЧетверг, 22 мая 2025, 18:07
Россияне ударами артиллерии убили мужчину и женщину в Бериславе на Херсонщине
Скриншот c DeepState

Российская армия нанесла артиллерийский удар по городу Берислав Херсонской области, в результате чего погибли два гражданских человека.

Источник: сообщение председателя Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина

Дословно: "Сегодня (22 мая - ред.) около 13:40 российские войска покрыли артиллерийским огнем Берислав.

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Этот вражеский обстрел оборвал жизнь 54-летней женщины и 64-летнего мужчины".

РосcияХерсонская область
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