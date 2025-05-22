Россияне ударами артиллерии убили мужчину и женщину в Бериславе на Херсонщине

Российская армия нанесла артиллерийский удар по городу Берислав Херсонской области, в результате чего погибли два гражданских человека.

Источник: сообщение председателя Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина

Дословно: "Сегодня (22 мая - ред.) около 13:40 российские войска покрыли артиллерийским огнем Берислав.

Реклама:

Этот вражеский обстрел оборвал жизнь 54-летней женщины и 64-летнего мужчины".