Россияне ударами артиллерии убили мужчину и женщину в Бериславе на Херсонщине
Четверг, 22 мая 2025, 18:07
Российская армия нанесла артиллерийский удар по городу Берислав Херсонской области, в результате чего погибли два гражданских человека.
Источник: сообщение председателя Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина
Дословно: "Сегодня (22 мая - ред.) около 13:40 российские войска покрыли артиллерийским огнем Берислав.
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Этот вражеский обстрел оборвал жизнь 54-летней женщины и 64-летнего мужчины".