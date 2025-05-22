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Стефанішина: Ринок ЄС лишається відкритим для українських товарів

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 травня 2025, 20:19
Стефанішина: Ринок ЄС лишається відкритим для українських товарів
Ольга Стефанішина, фото: getty images

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина запевнила, що європейський ринок лишається відкритим для українських товарів і наразі про жодне припинення вільної торгівлі ЄС з Україною не йдеться.

Джерело: Стефанішина у коментарі "Європейській правді" по завершенні візиту до Брюсселя

Деталі: За її словами, під час візиту розпочали предметний діалог щодо знаходження довгострокового рішення у сфері торгівлі.

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Як повідомлялося, Європейська комісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які вступлять в силу з 6 червня 2025 року після того, як завершиться термін дії автономних торговельних заходів для України, відомих як "торговельний безвіз".

Стефанішина пояснила, що це проміжне рішення, яке дозволить уникнути найгіршого сценарію та досягти стійкого рішення в рамках угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

"Про жодне припинення вільної торгівлі не йдеться: ринок ЄС залишається відкритим для українських товарів. Ми домовилися швидко й конструктивно працювати над досягненням довгострокового рішення", – наголосила віцепрем'єрка.

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За її словами,  ЄС розуміє критичну важливість для України в умовах війни передбачуваних та зрозумілих умов торгівлі, важливість агроекспорту для економічної стабільності країни.

"Є чітка політична воля знайти збалансоване рішення вже до кінця липня 2025", – заявила Стефанішина.

Передісторія:

ЄСУкраїнаторгівляторгівля
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