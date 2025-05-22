Стефанишина: Рынок ЕС остается открытым для украинских товаров

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина заверила, что европейский рынок остается открытым для украинских товаров и пока ни о каком прекращении свободной торговли ЕС с Украиной речь не идет.

Источник: Стефанишина в комментарии "Европейской правде" по завершении визита в Брюссель

Детали: По ее словам, во время визита начали предметный диалог по нахождению долгосрочного решения в сфере торговли.

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Как сообщалось, Европейская комиссия 22 мая приняла перечень переходных мер в отношении украинского экспорта в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года после того, как завершится срок действия автономных торговых мер для Украины, известных как "торговый безвиз".

Стефанишина объяснила, что это промежуточное решение, которое позволит избежать худшего сценария и достичь устойчивого решения в рамках соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

"Ни о каком прекращении свободной торговли речь не идет: рынок ЕС остается открытым для украинских товаров. Мы договорились быстро и конструктивно работать над достижением долгосрочного решения", – подчеркнула вице-премьер.

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По ее словам, ЕС понимает критическую важность для Украины в условиях войны предсказуемых и понятных условий торговли, важность агроэкспорта для экономической стабильности страны.

"Есть четкая политическая воля найти сбалансированное решение уже до конца июля 2025 года", – заявила Стефанишина.

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