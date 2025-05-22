Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа лишила Гарвардский университет права зачислять иностранных студентов. Теперь студенты из других стран должны перевестись в другие учебные заведения, иначе потеряют свой легальный статус.

Источник: Reuters со ссылкой на министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, The New York Times

Детали: Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм приказала своему ведомству прекратить сертификацию Гарвардского университета по соответствующей программе. Она обвинила учебное заведение в "разжигании насилия, антисемитизма и координации с Коммунистической партией Китая".

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Прямая речь: "Для университетов это привилегия, а не право – зачислять иностранных студентов и получать более высокую плату за обучение, чтобы помочь пополнить свои многомиллиардные фонды".

Обновлено: По данным The New York Times, такое решение, вероятно, повлияет как на академическое сообщество заведения, так и на его финансирование, ведь около 27% студенческого состава составляют именно иностранцы. По данным университета, в этом году в Гарварде училось около 6 800 иностранных студентов.

The New York Times, со ссылкой на источники, пишет, что университет рассматривает возможность подать еще один иск.

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