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Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 мая 2025, 23:38
Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов
Фото: lunamarina/Depositphotos

Администрация президента США Дональда Трампа лишила Гарвардский университет права зачислять иностранных студентов. Теперь студенты из других стран должны перевестись в другие учебные заведения, иначе потеряют свой легальный статус.

Источник: Reuters со ссылкой на министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, The New York Times

Детали: Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм приказала своему ведомству прекратить сертификацию Гарвардского университета по соответствующей программе. Она обвинила учебное заведение в "разжигании насилия, антисемитизма и координации с Коммунистической партией Китая".

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Прямая речь: "Для университетов это привилегия, а не право – зачислять иностранных студентов и получать более высокую плату за обучение, чтобы помочь пополнить свои многомиллиардные фонды".

Обновлено: По данным The New York Times, такое решение, вероятно, повлияет как на академическое сообщество заведения, так и на его финансирование, ведь около 27% студенческого состава составляют именно иностранцы. По данным университета, в этом году в Гарварде училось около 6 800 иностранных студентов.

The New York Times, со ссылкой на источники, пишет, что университет рассматривает возможность подать еще один иск.

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Что предшествовало:

  • Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения и социальных служб США прекращает финансирование федеральных грантов для Гарвардского университета на сумму 60 миллионов долларов.
  • Причиной стало то, что университет якобы не справился с проявлениями антисемитских притеснений и этнической дискриминации в кампусе.
  • В начале марта Гарвардский университет объявил, что временно приостанавливает наем преподавателей и персонала из-за "финансовой неопределенности", вызванной политикой Трампа.
  • В апреле вуз подал в суд на администрацию Трампа, обвинив Белый дом в произвольном сокращении финансирования университетских исследований с целью "наказать заведение за защиту его конституционных прав".

ТрампСШАстуденты
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