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У Росії заявляли про призупинку роботи московських аеропортів і атаку БпЛА

Ольга Глущенко П'ятниця, 23 травня 2025, 00:36
У Росії заявляли про призупинку роботи московських аеропортів і атаку БпЛА
фото: сайт "внуково"

У Росії повідомили про призупинення роботи московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".

Джерело: російські ЗМІ з посиланням на "Росавіацію", мер Москви Сергій Собянін

Деталі: Спочатку повідомили про призупинення роботи аеропорту "Внуково", пізніше – аеропортів "Жуковський" і "Домодєдово".

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Оновлено: Собянін повідомив, що нібито російська ППО збила 6 безпілотників, які "летіли на Москву".

За його словами, "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".

О 2:41 Собянін інформував про начебто збиття ще трьох безпілотників.

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Згодом аеропорти відновили роботу.

Передісторія: 

  • Із січня по травень 2025 року російські аеропорти призупиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу атак безпілотників.

Росіяаеропортавіа
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