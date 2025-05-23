У Росії заявляли про призупинку роботи московських аеропортів і атаку БпЛА
П'ятниця, 23 травня 2025, 00:36
У Росії повідомили про призупинення роботи московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".
Джерело: російські ЗМІ з посиланням на "Росавіацію", мер Москви Сергій Собянін
Деталі: Спочатку повідомили про призупинення роботи аеропорту "Внуково", пізніше – аеропортів "Жуковський" і "Домодєдово".
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Оновлено: Собянін повідомив, що нібито російська ППО збила 6 безпілотників, які "летіли на Москву".
За його словами, "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".
О 2:41 Собянін інформував про начебто збиття ще трьох безпілотників.
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Згодом аеропорти відновили роботу.
Передісторія:
- Із січня по травень 2025 року російські аеропорти призупиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу атак безпілотників.