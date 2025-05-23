В России заявляли о приостановке работы московских аэропортов и атаке БпЛА

В России сообщили о приостановке работы московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

Источник: российские СМИ со ссылкой на "Россавиацию", мэр Москвы Сергей Собянин

Детали: Сначала сообщили о приостановке работы аэропорта "Внуково", позже – аэропортов "Жуковский" и "Домодедово".

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Обновлено: Собянин сообщил, что якобы российская ПВО сбила 6 беспилотников, которые "летели на Москву".

По его словам, "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

В 2:41 Собянин информировал о якобы сбитии еще трех беспилотников.

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Потом аэропорты возобновили работу.

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