Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

G7 про активи РФ: Будуть заморожені до припинення агресії та відшкодування збитків Україні

Ольга Глущенко П'ятниця, 23 травня 2025, 01:44
G7 про активи РФ: Будуть заморожені до припинення агресії та відшкодування збитків Україні
флаги стран g7, иллюстративное фото: Getty Images

У G7 заявили, що суверенні активи Росії залишатимуться замороженими, поки РФ не припинить агресію проти України та не відшкодує завдані збитки.

Джерело: спільне комюніке, ухвалене за підсумками саміту міністрів фінансів країн G7

Дослівно з комюніке: "Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресію та не відшкодує збитки, завдані нею Україні".

Реклама:

Деталі: Загалом у документі учасники фінансового саміту G7 присвятили підтримці України три пункти.

Зокрема, в заяві вчергове засудили війну РФ проти України.

Дослівно: "Ми засуджуємо продовження жорстокої війни Росії проти України та висловлюємо свою повагу до величезної стійкості українського народу та економіки. Україна зазнала значних руйнувань.

РЕКЛАМА:

"Група семи" залишається відданою непохитній підтримці України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого і тривалоого миру".

Деталі: Крім того, міністри фінансів G7 привітали "поточні зусилля щодо досягнення припинення вогню".

Дослівно: "Ми вітаємо поточні зусилля щодо досягнення припинення вогню. Якщо таке припинення вогню не буде досягнуте, ми продовжимо розглядати всі можливі варіанти, включаючи збільшення тиску, зокрема подальшим посиленням санкцій".

"Ми продовжуватимемо координувати підтримку для сприяння якнайшвидшому відновленню та реконструкції України, зокрема на саміті з відновлення України, який відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року.

Крім того, ми погоджуємося співпрацювати з Україною, щоб гарантувати, що жодні країни чи організації, або організації з цих країн, які фінансували чи постачали російську військову машину, не матимуть права отримувати прибуток від реконструкції України".

Нагадаємо: Речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 22 травня повідомила, що президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті "Групи семи", який цього року відбудеться в Канаді 15-17 червня.

G7російсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
G7 про активи РФ: Будуть заморожені до припинення агресії та відшкодування збитків Україні
Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права приймати іноземних студентів
Родина ексрадника голови Фонду держмайна скупила в ОАЕ нерухомість на $14 мільйонів – Схеми
опитуванняВибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО
"Майже три роки не виходили з дому": з окупації повернули 9 дітей
Власник центру "Парус" та готелю "Україна" купує Міжнародний виставковий центр
Усі новини...
Deepstate: Армія РФ просунулась біля двох населених пунктів на Донеччині
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Росії заявили про призупинку роботи московських аеропортів, кажуть про атаку БпЛА
У російському Єльці заявили про атаку дронів і пожежі
Останні новини
05:22
На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках
04:44
У Чернівецькій області пролунали вибухи – ЗМІ
04:04
відеоУ російському Єльці заявили про атаку дронів і пожежі
03:54
формула-1Штучна боротьба, що дає надію на цікаву гонку: прев'ю Гран-прі Монако
03:26
США можуть вивести кілька тисяч військових з Південної Кореї – ЗМІ
02:20
УЗ змінила маршрути потягів через провал ґрунту в Карпатах
01:58
Визначились півфінальні пари чемпіонату світу з хокею
01:44
G7 про активи РФ: Будуть заморожені до припинення агресії та відшкодування збитків Україні
00:36
оновленоУ Росії заявляли про призупинку роботи московських аеропортів і атаку БпЛА
00:10
У Запоріжжі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: