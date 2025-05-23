G7 об активах РФ: Будут заморожены до прекращения агрессии и возмещения ущерба Украине

В G7 заявили, что суверенные активы России будут оставаться замороженными, пока РФ не прекратит агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб.

Источник: совместное коммюнике, принятое по итогам саммита министров финансов стран G7

Дословно из коммюнике: "Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит ущерб, нанесенный ею Украине".

Реклама:

Детали: Всего в документе участники финансового саммита G7 посвятили поддержке Украины три пункта.

В частности, в заявлении в очередной раз осудили войну РФ против Украины.

Дословно: "Мы осуждаем продолжение жестокой войны России против Украины и выражаем свое уважение к огромной устойчивости украинского народа и экономики. Украина испытала значительные разрушения.

РЕКЛАМА:

"Группа семи" остается преданной непоколебимой поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и продолжительному миру".

Детали: Кроме того, министры финансов G7 приветствовали "текущие усилия по достижению прекращения огня".

Дословно: "Мы приветствуем текущие усилия по достижению прекращения огня. Если такое прекращение огня не будет достигнуто, мы продолжим рассматривать все возможные варианты, включая увеличение давления, в том числе дальнейшее усиление санкций".

"Мы будем продолжать координировать поддержку для содействия скорейшему восстановлению и реконструкции Украины, в частности, на саммите по восстановлению Украины, который состоится в Риме 10-11 июля 2025 года".

Кроме того, мы соглашаемся сотрудничать с Украиной, чтобы гарантировать, что никакие страны или организации или организации из этих стран, которые финансировали или поставляли российскую военную машину, не будут иметь право получать прибыль от реконструкции Украины".

Напомним: Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 22 мая сообщила, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Группы семи", который в этом году состоится в Канаде 15-17 июня.