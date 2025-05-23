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УЗ змінила маршрути потягів через провал ґрунту в Карпатах

Ольга Глущенко П'ятниця, 23 травня 2025, 02:20
УЗ змінила маршрути потягів через провал ґрунту в Карпатах
ФОТО: УЗ

Через провал земної породи на дільниці Ясіня – Вороненко і тимчасове перекриття руху Укрзалізниця повідомила про зміни в маршрутах потягів на 23 травня.

Джерело: УЗ у соцмережах

Деталі: Зокрема, йдеться про зміни в русі таких потягів:

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  • №233 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144 Рахів – Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремча;
  • №55 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;
  • №95 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;
  • №107 Київ – Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;
  • №5 Запоріжжя – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;
  • №25 Одеса – Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;
  • №357 Київ – Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;
  • №1 Харків – Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремча о 17:12;
  • №143 Суми – Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів – Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

Деталі: в УЗ додають, що маршрут приміського потяга №6441/6442 сполученням Коломия – Ділове буде обмежений до Делятина.

Дослівно УЗ: "Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення Укрзалізниця організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів".

УкрзалізницяКарпати
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