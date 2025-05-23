УЗ изменила маршруты поездов из-за провала грунта в Карпатах

Из-за провала земной породы на участке Ясиня – Вороненко и временном перекрытии движения Укрзализныця сообщила об изменениях в маршрутах поездов на 23 мая.

Источник: УЗ в соцсетях

Детали: В частности, речь идет об изменениях в движении таких поездов:

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№233 Киев – Рахов будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 5:21); поезд №144 Рахов – Чернигов в 12:24 будет отправляться из Яремча;

№55 Киев – Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 6:48); обратный рейс в Киев будет также отправляться со станции Микуличин в 18:48;

№95 Киев – Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 8:45); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 21:08;

№107 Киев – Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 13:50;

№5 Запорожье – Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03;

№25 Одесса – Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 11:35); обратный рейс этого поезда в Одессу будет отправляться из Ворохты в 15:35;

№357 Киев – Ясиня будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс этого поезда в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27;

№1 Харьков – Ворохта будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремча в 17:12;

№143 Сумы – Рахов будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов – Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36.

Детали: в УЗ добавляют, что маршрут пригородного поезда №6441/6442 сообщением Коломыя – Делово будет ограничен в Делятин.

Дословно УЗ: "Для пассажиров всех поездов дальнего сообщения Укрзализныця организует автобусные трансферы по обоим направлениям с конечных станций временно сокращенных маршрутов".