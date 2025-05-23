Прем'єр Нідерландів заявив, що Трамп планує відвідати саміт НАТО в Гаазі – Bloomberg
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір відвідати червневий саміт Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Гаазі.
Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Схоофа
Деталі: "Його присутність буде дуже важливою", – сказав Схооф журналістам у четвер після телефонної розмови з Трампом.
За словами Схоофа, Трамп запевнив його, що буде присутній на саміті НАТО.
Разом з тим, зазначають у публікації, Білий дім і НАТО наразі не відповіли на запити про коментарі.
Хоч наміри Трампа бути присутнім незрозумілі, але Схооф наголосив, що він і генсек НАТО Марк Рютте розраховували на його присутність із самого початку.
Коментарі прем'єра Нідерландів відбулися після візиту в середу до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де він зустрівся з Рютте.
Bloomberg додає: саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, місті народження Рютте, буде зосереджений на офіційному прийнятті нового мінімального цільового показника витрат для всього НАТО. Члени Альянсу вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.
Нагадаємо: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час саміту Альянсу в Гаазі держави-члени зосередяться на темі військової допомоги Україні. За його словами, мета – забезпечити найкращі умови для українського спротиву та довготривалої мирної угоди в майбутньому.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться у Гаазі 24-25 червня 2025 року.
- Згодом міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.
- Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.