Прем'єр Нідерландів заявив, що Трамп планує відвідати саміт НАТО в Гаазі – Bloomberg

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір відвідати червневий саміт Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Гаазі.

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Схоофа

Деталі: "Його присутність буде дуже важливою", – сказав Схооф журналістам у четвер після телефонної розмови з Трампом.

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За словами Схоофа, Трамп запевнив його, що буде присутній на саміті НАТО.

Разом з тим, зазначають у публікації, Білий дім і НАТО наразі не відповіли на запити про коментарі.

Хоч наміри Трампа бути присутнім незрозумілі, але Схооф наголосив, що він і генсек НАТО Марк Рютте розраховували на його присутність із самого початку.

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Коментарі прем'єра Нідерландів відбулися після візиту в середу до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де він зустрівся з Рютте.

Bloomberg додає: саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, місті народження Рютте, буде зосереджений на офіційному прийнятті нового мінімального цільового показника витрат для всього НАТО. Члени Альянсу вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Нагадаємо: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час саміту Альянсу в Гаазі держави-члени зосередяться на темі військової допомоги Україні. За його словами, мета – забезпечити найкращі умови для українського спротиву та довготривалої мирної угоди в майбутньому.

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