Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Нідерландів заявив, що Трамп планує відвідати саміт НАТО в Гаазі – Bloomberg

Ольга Глущенко П'ятниця, 23 травня 2025, 06:20
Прем'єр Нідерландів заявив, що Трамп планує відвідати саміт НАТО в Гаазі – Bloomberg
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір відвідати червневий саміт Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Гаазі.

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву Схоофа

Деталі: "Його присутність буде дуже важливою", – сказав Схооф журналістам у четвер після телефонної розмови з Трампом.

Реклама:

За словами Схоофа, Трамп запевнив його, що буде присутній на саміті НАТО.

Разом з тим, зазначають у публікації, Білий дім і НАТО наразі не відповіли на запити про коментарі.

Хоч наміри Трампа бути присутнім незрозумілі, але Схооф наголосив, що він і генсек НАТО Марк Рютте розраховували на його присутність із самого початку.

РЕКЛАМА:

Коментарі прем'єра Нідерландів відбулися після візиту в середу до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де він зустрівся з Рютте.

Bloomberg додає: саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, місті народження Рютте, буде зосереджений на офіційному прийнятті нового мінімального цільового показника витрат для всього НАТО. Члени Альянсу вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

Нагадаємо: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час саміту Альянсу в Гаазі держави-члени зосередяться на темі військової допомоги Україні. За його словами, мета – забезпечити найкращі умови для українського спротиву та довготривалої мирної угоди в майбутньому.

Передісторія

  • Раніше повідомлялося, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться у Гаазі 24-25 червня 2025 року. 
  • Згодом міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.
  • Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

НідерландиТрампНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоСБУ затримала курсанта провідного військового інституту, який готував удар по вишу
Німецька компанія в обхід санкцій постачала технології до Росії через Словенію – Politico
Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада
Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування  
Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права приймати іноземних студентів
Родина ексрадника голови Фонду держмайна скупила в ОАЕ нерухомість на $14 мільйонів – Схеми
Усі новини...
Нідерланди
Китай і Нідерланди заявили про бажання поглибити співпрацю
Переможний ювілей Red Bull, шаленство у гонці та невезучий Алонсо: підсумки етапу Формули-1 в Імолі
Росія за кілька років може почати ще одну війну в Європі – прем’єр Нідерландів
Останні новини
11:35
відеоУ Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу
11:31
Керівника Лаври звільнили через кав’ярню у заповіднику та непогоджений ремонт – Мінкульт
11:31
хокейКиївський "Сокіл" підписав одного з ключових нападників одеського "Шторма"
11:25
Skyeton розробляє новий безпілотний комплекс для радіоелектронної розвідки
11:08
У Британії планують запровадити хімічну кастрацію за сексуальні злочини
11:08
"Торішній урожай закінчився": в уряді РФ заявили, що росіяни з'їли всі вітчизняні овочі
11:05
Половина угорців невдоволені правлінням Орбана – опитування  
10:53
фотоСБУ затримала курсанта провідного військового інституту, який готував удар по вишу
10:35
Ціни на нафту відреагували на можливе збільшення видобутку ОПЕК+
10:22
фото Окупанти вранці вдарили по Куп’янську: 2 "важких" поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: