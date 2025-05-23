Премьер Нидерландов заявил, что Трамп планирует посетить саммит НАТО в Гааге – Bloomberg
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение посетить июньский саммит Организации Североатлантического договора (НАТО) в Гааге.
Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Схоофа
Детали: "Его присутствие будет очень важным", – сказал Схооф журналистам в четверг после телефонного разговора с Трампом.
По словам Схоофа, Трамп заверил его, что присутствует на саммите НАТО.
Вместе с тем, отмечают в публикации, Белый дом и НАТО не ответили на запросы о комментариях.
Хотя намерения Трампа присутствовать непонятны, Схооф подчеркнул, что он и генсек НАТО Марк Рютте рассчитывали на его присутствие с самого начала.
Комментарии премьера Нидерландов появились после визита в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где он встретился с Рютте.
Bloomberg добавляет: саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, городе Рютте, будет сосредоточен на официальном принятии нового минимального целевого показателя затрат для всего НАТО. Члены Североатлантического союза уже достигли прогресса в планах выполнения требования Трампа тратить 5% ВВП на военные нужды.
Напомним: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время саммита Альянса в Гааге государства-члены сосредоточатся на теме военной помощи Украине. По его словам, цель – обеспечить наилучшие условия для украинского сопротивления и долговременного мирного соглашения в будущем.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня 2025 года.
- Впоследствии министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос участия Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО будет решать генеральный секретарь Марк Рютте.
- В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.