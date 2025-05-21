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На саміті НАТО в Гаазі обговорять військову підтримку України – Рютте

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцСереда, 21 травня 2025, 17:20
На саміті НАТО в Гаазі обговорять військову підтримку України – Рютте
Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час саміту Альянсу в Гаазі держави-члени зосередяться на темі військової допомоги Україні. За його словами, мета – забезпечити найкращі умови для українського спротиву та довготривалої мирної угоди в майбутньому.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Рютте наголосив, що під час саміту 32 держави-члени НАТО обговорять тривалий мир в Україні та її підтримку, поки тривають військові дії.

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"Що стосується України, це також буде темою обговорення на саміті (НАТО в Гаазі), ми повинні переконатися, що Україна, допоки триває боротьба, отримає всю можливу колективну підтримку, щоб мати найкращу можливу позицію для її продовження", – наголосив Марк Рютте.

"А коли настане мир, щоб це було припинення вогню або мирна угода, яка буде тривалою, сталою", – додав він.

Генсек НАТО наголосив, що необхідно "щоб ми ніколи не повернулися до повторення того, що ми бачили з Мінськими домовленостями". 

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"Саме цього я очікую від Гаазького саміту, і я досить впевнений, що ми зможемо цього досягти", – підкреслив він.

"Це насправді покаже, що НАТО у складі 32 країн, з економікою обсягом в 50 трильйонів, якщо об'єднати все це разом з витратами на оборону на такому рівні, що ми дійсно здатні захистити себе від будь-якого супротивника, будь-якого ворога", – підсумував Марк Рютте. 

Нагадаю:

  • Раніше повідомлялося, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться у Гаазі 24-25 червня 2025 року. 
  • Згодом міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.
  • Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

НАТОУкраїна
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