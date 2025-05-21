На саміті НАТО в Гаазі обговорять військову підтримку України – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час саміту Альянсу в Гаазі держави-члени зосередяться на темі військової допомоги Україні. За його словами, мета – забезпечити найкращі умови для українського спротиву та довготривалої мирної угоди в майбутньому.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Рютте наголосив, що під час саміту 32 держави-члени НАТО обговорять тривалий мир в Україні та її підтримку, поки тривають військові дії.

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"Що стосується України, це також буде темою обговорення на саміті (НАТО в Гаазі), ми повинні переконатися, що Україна, допоки триває боротьба, отримає всю можливу колективну підтримку, щоб мати найкращу можливу позицію для її продовження", – наголосив Марк Рютте.

"А коли настане мир, щоб це було припинення вогню або мирна угода, яка буде тривалою, сталою", – додав він.

Генсек НАТО наголосив, що необхідно "щоб ми ніколи не повернулися до повторення того, що ми бачили з Мінськими домовленостями".

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"Саме цього я очікую від Гаазького саміту, і я досить впевнений, що ми зможемо цього досягти", – підкреслив він.

"Це насправді покаже, що НАТО у складі 32 країн, з економікою обсягом в 50 трильйонів, якщо об'єднати все це разом з витратами на оборону на такому рівні, що ми дійсно здатні захистити себе від будь-якого супротивника, будь-якого ворога", – підсумував Марк Рютте.

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