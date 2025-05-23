ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів
П'ятниця, 23 травня 2025, 07:24
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили понад тисячу загарбників та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 978 700 (+1 050) осіб,
- танків – 10 841 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22 575 (+1) од,
- артилерійських систем – 28 165 (+43) од,
- РСЗВ – 1390 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 945 (+148) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 407 (+139) од.
Дані уточнюються.