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ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 23 травня 2025, 07:24
ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили понад тисячу загарбників та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 978 700 (+1 050) осіб,
  • танків – 10 841 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22 575 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28 165 (+43) од,
  • РСЗВ – 1390 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 945 (+148) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 407 (+139) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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