ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов
Пятница, 23 мая 2025, 07:24
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили более тысячи захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 978 700 (+1 050) человек,
- танков – 10 841 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 22 575 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 28 165 (+43) ед,
- РСЗО – 1390 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 945 (+148) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 407 (+139) ед.
Данные уточняются.