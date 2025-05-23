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ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов

Ирина БалачукПятница, 23 мая 2025, 07:24
ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили более тысячи захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 978 700 (+1 050) человек,
  • танков – 10 841 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 575 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 28 165 (+43) ед,
  • РСЗО – 1390 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 945 (+148) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49 407 (+139) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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