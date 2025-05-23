На фронті понад 140 боїв: 44 штурми ЗСУ відбили на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на 10 напрямках фронту відбулося 141 бойове зіткнення, 44 штурми ворога захисники спинили на Покровському напрямку, Курський плацдарм росіяни атакували 21 раз.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки.

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На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Романівки, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Олексіївка, Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу Костянтинополя, Вільного Поля та в бік Шевченка й Новополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, здійснив 230 обстрілів, сім з яких — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 21 штурмову дію загарбників.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.