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На фронте более 140 боев: 44 штурма ВСУ отбили на Покровском направлении

Станислав ПогориловПятница, 23 мая 2025, 08:18
На фронте более 140 боев: 44 штурма ВСУ отбили на Покровском направлении
фото: Getty Images

За прошедшие сутки на 10 направлениях фронта произошло 141 боевое столкновение, 44 штурма врага защитники остановили на Покровском направлении, Курский плацдарм россияне атаковали 21 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Малая Шапковка и в сторону Довгенького.

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На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб.

На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Григорьевки, Выемки и Белогоровки.

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На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Романовки, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Малиновка, Зверево, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Алексеевка, Луч, Шевченко Первое, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи Константинополя, Свободного Поля и в сторону Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 23 управляемые авиационные бомбы, совершил 230 обстрелов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 21 штурмовое действие захватчиков.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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