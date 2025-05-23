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Росіяни поцілили по підприємству на Полтавщині: є постраждалий, частина людей без світла

Ірина БалачукП'ятниця, 23 травня 2025, 08:38
Росіяни поцілили по підприємству на Полтавщині: є постраждалий, частина людей без світла
ФОТО З TELEGRAM КОГУТА

Внаслідок російської масованої атаки БпЛА у Полтавській області знищено будівлю одного з підприємств, пошкоджено 7 будинків та постраждала людина; наразі понад 2 тисячі споживачів без світла.

Джерело: т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова Когута: "Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств". 

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Фото з Telegram когута 

Деталі: За його словами, травми отримала одна людина, від госпіталізації відмовилася. 

 
Фото з Telegram когута 

"Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів", – повідомив Когут.

Крім того, через пошкодження ліній електропередач уламками БпЛА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів. 

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Фото з Telegram когута 

"Фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії", – підсумував т.в.о. голови ОВА.

 

Полтавська областьбезпілотникипожежаелектроенергія
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