Россияне попали по предприятию на Полтавщине: есть пострадавший, часть людей без света

В результате российской массированной атаки БпЛА в Полтавской области уничтожено здание одного из предприятий, повреждено 7 домов и пострадал человек; сейчас более 2 тысяч потребителей без света.

Источник: врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь Когута: "В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий. Возник пожар, который локализовали подразделениями ГСЧС. Взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM КОГУТА

Детали: По его словам, травмы получил один человек, от госпитализации отказался.

ФОТО ИЗ TELEGRAM КОГУТА

"Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей", – сообщил Когут.

Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БПЛА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM КОГУТА

"Специалисты работают над восстановлением электроснабжения", – подытожил врио главы ОВА.