Россияне попали по предприятию на Полтавщине: есть пострадавший, часть людей без света
В результате российской массированной атаки БпЛА в Полтавской области уничтожено здание одного из предприятий, повреждено 7 домов и пострадал человек; сейчас более 2 тысяч потребителей без света.
Источник: врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram
Прямая речь Когута: "В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской общине уничтожено здание одного из предприятий. Возник пожар, который локализовали подразделениями ГСЧС. Взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств".
Детали: По его словам, травмы получил один человек, от госпитализации отказался.
"Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей", – сообщил Когут.
Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БПЛА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов.
"Специалисты работают над восстановлением электроснабжения", – подытожил врио главы ОВА.