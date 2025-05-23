Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукП'ятниця, 23 травня 2025, 09:47
Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото ОП

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "державною зрадою" обіцянку опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького не пускати Україну в НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Туска в ефірі TVN24  

Пряма мова польського прем’єра: "Кандидат у президенти Польщі, який, власне, лише для того, щоб сподобатися пану Менцену в одній телепрограмі, каже, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО... Не може бути (для цього, – ред.) кращого терміна, ніж державна зрада".

Реклама:

Деталі: Він додав, що вважає це "одним з найгучніших скандалів цієї кампанії".

"Як ви пам'ятаєте, було небагато питань, де вдавалось досягати повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським і мною, коли я був прем'єр-міністром… Але в питанні України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО була повна згода", – підкреслив Туск.

Він наголосив, що членство України в НАТО "є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі", тому "останнє, що Польща повинна робити, – це реалізовувати чи підтримувати вимоги Путіна".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Підписання декларації з восьми пунктів між Навроцьким і лідером антиукраїнської "Конфедерації" Славоміром Менценом відбулося під час прямого ефіру.
  • Навроцький запевнив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. За його словами, дискусія про це не має сенсу.
  • За підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Поступки не на користь Україні: як польські ультраправі отримали на виборах "золоту акцію".

ПольщаУкраїнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоТрамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і РФ найближчим часом
відеоУ Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу
фотоСБУ затримала курсанта провідного військового інституту, який готував удар по вишу
Німецька компанія в обхід санкцій постачала технології до Росії через Словенію – Politico
Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада
Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування  
Усі новини...
Польща
Вибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО
Опозиційний кандидат у президенти Польщі пообіцяв не пустити Україну в НАТО
Туск не підтвердив, що Трамп передавав лідерам ЄС слова Путіна про "перемогу"
Останні новини
13:52
фото, доповнено Окупанти вранці вдарили по Куп’янську: загинув комунальник, ще один важко поранений
13:36
Росія в ніч на п’ятницю атакувала "Іскандером" і 175 дронами, 150 – знищили  
13:24
Фільм про масові вбивства під час окупації Бучі отримав золото від New York Festivals 2025
13:22
Через російську атаку на Одещину постраждали дві людини 
13:18
формула-1Спортивна історія дня. Зброєносець чи недооцінена легенда: суперечлива кар'єра Рубенса Баррікелло
13:14
Міноборони допустило до експлуатації важкий бомбер "Білий вовк"
13:06
Молодий театр замість Білоуса очолить колишній керівник
13:02
оновленоТрамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і РФ найближчим часом
13:02
В "Дії" з 24 до 27 травня буде недоступним ряд сервісів
13:01
ЗМІ: У ЄС починають закриті консультації щодо 18-го пакета санкцій проти РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: