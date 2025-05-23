Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "державною зрадою" обіцянку опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького не пускати Україну в НАТО.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Туска в ефірі TVN24
Пряма мова польського прем’єра: "Кандидат у президенти Польщі, який, власне, лише для того, щоб сподобатися пану Менцену в одній телепрограмі, каже, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО... Не може бути (для цього, – ред.) кращого терміна, ніж державна зрада".
Деталі: Він додав, що вважає це "одним з найгучніших скандалів цієї кампанії".
"Як ви пам'ятаєте, було небагато питань, де вдавалось досягати повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським і мною, коли я був прем'єр-міністром… Але в питанні України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО була повна згода", – підкреслив Туск.
Він наголосив, що членство України в НАТО "є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі", тому "останнє, що Польща повинна робити, – це реалізовувати чи підтримувати вимоги Путіна".
Передісторія:
- Підписання декларації з восьми пунктів між Навроцьким і лідером антиукраїнської "Конфедерації" Славоміром Менценом відбулося під час прямого ефіру.
- Навроцький запевнив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. За його словами, дискусія про це не має сенсу.
- За підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.
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