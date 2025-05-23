Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "державною зрадою" обіцянку опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького не пускати Україну в НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Туска в ефірі TVN24

Пряма мова польського прем’єра: "Кандидат у президенти Польщі, який, власне, лише для того, щоб сподобатися пану Менцену в одній телепрограмі, каже, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО... Не може бути (для цього, – ред.) кращого терміна, ніж державна зрада".

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Деталі: Він додав, що вважає це "одним з найгучніших скандалів цієї кампанії".

"Як ви пам'ятаєте, було небагато питань, де вдавалось досягати повного консенсусу, повної солідарності між покійним президентом Лехом Качинським і мною, коли я був прем'єр-міністром… Але в питанні України, її суверенітету, її прозахідної позиції та членства в НАТО була повна згода", – підкреслив Туск.

Він наголосив, що членство України в НАТО "є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі", тому "останнє, що Польща повинна робити, – це реалізовувати чи підтримувати вимоги Путіна".

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Передісторія:

Підписання декларації з восьми пунктів між Навроцьким і лідером антиукраїнської "Конфедерації" Славоміром Менценом відбулося під час прямого ефіру.

Навроцький запевнив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. За його словами, дискусія про це не має сенсу.

За підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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