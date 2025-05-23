Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Туск об обещании кандидата в президенты не пускать Украину в НАТО: Это госизмена

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПятница, 23 мая 2025, 09:47
Туск об обещании кандидата в президенты не пускать Украину в НАТО: Это госизмена
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото ОП

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "государственной изменой" обещание оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого не пускать Украину в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Туска в эфире TVN24 

Прямая речь польского премьера: "Кандидат в президенты Польши, который, собственно, только для того, чтобы понравиться господину Менцену в одной телепрограмме, говорит, что Польша никогда не согласится на вступление Украины в НАТО... Не может быть (для этого, – ред.) лучшего термина, чем государственная измена".

Реклама:

Детали: Он добавил, что считает это "одним из самых громких скандалов этой кампании".

"Как вы помните, было немного вопросов, где удавалось достигать полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром... Но в вопросе Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО было полное согласие", – подчеркнул Туск.

Он отметил, что членство Украины в НАТО "является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши", поэтому "последнее, что Польша должна делать, – это реализовывать или поддерживать требования Путина".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Подписание декларации из восьми пунктов между Навроцким и лидером антиукраинской "Конфедерации" Славомиром Менценом состоялось во время прямого эфира.
  • Навроцкий заверил, что не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО. По его словам, дискуссия об этом не имеет смысла.
  • По итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

Читайте также статью "ЕвроПравды": Уступки не в интересах Украины: как польские ультраправые получили на выборах "золотую акцию".

ПольшаУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Киеве женщина открыла огонь по подъезду дома: полиция устанавливает ее личность
фотоСБУ задержала курсанта ведущего военного института, который готовил удар по вузу
Немецкая компания в обход санкций поставляла технологии в Россию через Словению – Politico
Туск об обещании кандидата в президенты не пускать Украину в НАТО: Это госизмена
Российские дроны долетели до Буковины и Прикарпатья: горела ж/д станция, есть разрушения 
Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов
Все новости...
Польша
Вибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО
Оппозиционный кандидат в президенты Польши пообещал не пустить Украину в НАТО
Туск не подтвердил, что Трамп передавал лидерам ЕС слова Путина о "победе"
Последние новости
13:02
Трамп заявил о масштабном обмене пленными между Украиной и РФ в ближайшее время
13:02
В "Дії" с 24 по 27 мая будет недоступен ряд сервисов
13:01
СМИ: В ЕС начинают закрытые консультации по 18-му пакету санкций против РФ
12:51
На выходных в Украине прогнозируют дожди, грозы и шквалы
12:50
Кабмин уволил членов ликвидированного Регулятора азартных игр
12:45
Морожена риба в квітні подорожчала
12:45
фотоЗастряло в саду: в Норвегии 135-метровое судно чуть не врезалось в дом
12:40
Тюрьма и конфискация имущества: украинцы ответили, какие приговоры коррупционерам являются справедливыми
12:38
Орбан высказался против Украины в ЕС: мол, она "высосет все ресурсы, как губка"
12:35
Почему страна с наибольшими запасами нефти страдает от нищеты?
Все новости...
Реклама:
Реклама: