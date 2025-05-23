Туск об обещании кандидата в президенты не пускать Украину в НАТО: Это госизмена

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "государственной изменой" обещание оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого не пускать Украину в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Туска в эфире TVN24

Прямая речь польского премьера: "Кандидат в президенты Польши, который, собственно, только для того, чтобы понравиться господину Менцену в одной телепрограмме, говорит, что Польша никогда не согласится на вступление Украины в НАТО... Не может быть (для этого, – ред.) лучшего термина, чем государственная измена".

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Детали: Он добавил, что считает это "одним из самых громких скандалов этой кампании".

"Как вы помните, было немного вопросов, где удавалось достигать полного консенсуса, полной солидарности между покойным президентом Лехом Качиньским и мной, когда я был премьер-министром... Но в вопросе Украины, ее суверенитета, ее прозападной позиции и членства в НАТО было полное согласие", – подчеркнул Туск.

Он отметил, что членство Украины в НАТО "является фундаментальным с точки зрения безопасности Польши", поэтому "последнее, что Польша должна делать, – это реализовывать или поддерживать требования Путина".

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Предыстория:

Подписание декларации из восьми пунктов между Навроцким и лидером антиукраинской "Конфедерации" Славомиром Менценом состоялось во время прямого эфира.

Навроцкий заверил, что не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО. По его словам, дискуссия об этом не имеет смысла.

По итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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