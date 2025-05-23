Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вранці вдарили по Куп’янську: загинув комунальник, ще один важко поранений

Ірина БалачукП'ятниця, 23 травня 2025, 13:52
Окупанти вранці вдарили по Куп’янську: загинув комунальник, ще один важко поранений
Фото з Telegram Олега Синєгубова

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського удару по місту Купʼянськ Харківської області.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура в Telegram

Пряма мова очільника області: "Близько 9:20 ворог обстріляв Куп’янськ. Попередньо, окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою".

Реклама:

Деталі: За його словами, постраждали дві людини.

"Це 60-річні чоловіки, працівники місцевого комунального підприємства. Поранених госпіталізували у важкому стані", – написав Синєгубов.

Доповнено: Пізніше голова ОВА повідомив, що один з поранених комунальників помер.

РЕКЛАМА:

"Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого", – заявив Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російський авіаудар пошкоджено гаражі комунального підприємства, багатоквартирні житлові будинки та авто. 

 
Фото прокуратури 

"За попередньою інформацією, російська армія застосувала ФАБ-500 з УМПК", – зазначили в прокуратурі

Харківська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоТрамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і РФ найближчим часом
відеоУ Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу
фотоСБУ затримала курсанта провідного військового інституту, який готував удар по вишу
Німецька компанія в обхід санкцій постачала технології до Росії через Словенію – Politico
Туск про обіцянку кандидата в президенти не пускати Україну в НАТО: Це держзрада
Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування  
Усі новини...
Харківська область
Росія вдарила КАБами та РСЗВ по Куп’янщині: є загиблий і постраждалі
"Хартія": РФ підтягує сили до кордону з Харківщиною, але Сили оборони готові до відбиття атак
Через російські обстріли Куп’янська постраждали три жінки
Останні новини
13:52
фото, доповнено Окупанти вранці вдарили по Куп’янську: загинув комунальник, ще один важко поранений
13:36
Росія в ніч на п’ятницю атакувала "Іскандером" і 175 дронами, 150 – знищили  
13:24
Фільм про масові вбивства під час окупації Бучі отримав золото від New York Festivals 2025
13:22
Через російську атаку на Одещину постраждали дві людини 
13:18
формула-1Спортивна історія дня. Зброєносець чи недооцінена легенда: суперечлива кар'єра Рубенса Баррікелло
13:14
Міноборони допустило до експлуатації важкий бомбер "Білий вовк"
13:06
Молодий театр замість Білоуса очолить колишній керівник
13:02
оновленоТрамп заявив про масштабний обмін полоненими між Україною і РФ найближчим часом
13:02
В "Дії" з 24 до 27 травня буде недоступним ряд сервісів
13:01
ЗМІ: У ЄС починають закриті консультації щодо 18-го пакета санкцій проти РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: