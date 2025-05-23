Окупанти вранці вдарили по Куп’янську: загинув комунальник, ще один важко поранений

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського удару по місту Купʼянськ Харківської області.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура в Telegram

Пряма мова очільника області: "Близько 9:20 ворог обстріляв Куп’янськ. Попередньо, окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою".

Реклама:

Деталі: За його словами, постраждали дві людини.

"Це 60-річні чоловіки, працівники місцевого комунального підприємства. Поранених госпіталізували у важкому стані", – написав Синєгубов.

Доповнено: Пізніше голова ОВА повідомив, що один з поранених комунальників помер.

РЕКЛАМА:

"Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого", – заявив Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російський авіаудар пошкоджено гаражі комунального підприємства, багатоквартирні житлові будинки та авто.

Фото прокуратури

"За попередньою інформацією, російська армія застосувала ФАБ-500 з УМПК", – зазначили в прокуратурі