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Оккупанты утром ударили по Купянску: погиб коммунальщик, еще один тяжело ранен

Ирина БалачукПятница, 23 мая 2025, 13:52
Оккупанты утром ударили по Купянску: погиб коммунальщик, еще один тяжело ранен
Фото из Telegram Олега Синегубова

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского удара по городу Купянск Харьковской области.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура в Telegram

Прямая речь главы области: "Около 9:20 враг обстрелял Купянск. Предварительно, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой".

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Детали: По его словам, пострадали два человека.

"Это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия. Раненых госпитализировали в тяжелом состоянии", – написал Синегубов.

Дополнено: Позже глава ОВА сообщил, что один из раненых коммунальщиков умер.

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"Медики сделали все возможное, но мужчина умер. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего", – заявил Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что из-за российского авиаудара повреждены гаражи коммунального предприятия, многоквартирные жилые дома и авто. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

"По предварительной информации, российская армия применила ФАБ-500 с УМПК", – отметили в прокуратуре.

Харьковская областьобстрел
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