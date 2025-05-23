Оккупанты утром ударили по Купянску: погиб коммунальщик, еще один тяжело ранен

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского удара по городу Купянск Харьковской области.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура в Telegram

Прямая речь главы области: "Около 9:20 враг обстрелял Купянск. Предварительно, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой".

Реклама:

Детали: По его словам, пострадали два человека.

"Это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия. Раненых госпитализировали в тяжелом состоянии", – написал Синегубов.

Дополнено: Позже глава ОВА сообщил, что один из раненых коммунальщиков умер.

РЕКЛАМА:

"Медики сделали все возможное, но мужчина умер. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего", – заявил Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что из-за российского авиаудара повреждены гаражи коммунального предприятия, многоквартирные жилые дома и авто.

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

"По предварительной информации, российская армия применила ФАБ-500 с УМПК", – отметили в прокуратуре.