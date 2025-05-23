Оккупанты утром ударили по Купянску: погиб коммунальщик, еще один тяжело ранен
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского удара по городу Купянск Харьковской области.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура в Telegram
Прямая речь главы области: "Около 9:20 враг обстрелял Купянск. Предварительно, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой".
Детали: По его словам, пострадали два человека.
"Это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия. Раненых госпитализировали в тяжелом состоянии", – написал Синегубов.
Дополнено: Позже глава ОВА сообщил, что один из раненых коммунальщиков умер.
"Медики сделали все возможное, но мужчина умер. Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего", – заявил Синегубов.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что из-за российского авиаудара повреждены гаражи коммунального предприятия, многоквартирные жилые дома и авто.
"По предварительной информации, российская армия применила ФАБ-500 с УМПК", – отметили в прокуратуре.