Через російську атаку на Одещину постраждали дві людини
П'ятниця, 23 травня 2025, 13:22
Вранці 23 травня окупанти безпілотниками атакували на передмістя Одеси, внаслідок чого постраждали двоє людей.
Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер
Деталі: Зазначається, що у результаті атаки пошкоджено приватний будинок, у якому на момент удару перебували люди. Поранення зазнали дві людини. Їм оперативно надали медичну допомогу.
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Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі відповідні служби.