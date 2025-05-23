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Через російську атаку на Одещину постраждали дві людини 

Анастасія ПроцП'ятниця, 23 травня 2025, 13:22
Через російську атаку на Одещину постраждали дві людини 
Ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 23 травня окупанти безпілотниками атакували на передмістя Одеси, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: Зазначається, що у результаті  атаки пошкоджено приватний будинок, у якому на момент удару перебували люди. Поранення зазнали дві людини. Їм оперативно надали медичну допомогу.

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Над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі відповідні служби.

Одеса
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