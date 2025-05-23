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Из-за российской атаки на Одесскую область пострадали два человека

Анастасия ПроцПятница, 23 мая 2025, 13:22
Из-за российской атаки на Одесскую область пострадали два человека
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 23 мая оккупанты беспилотниками атаковали пригород Одессы, в результате чего пострадали два человека.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: Отмечается, что в результате атаки поврежден частный дом, в котором на момент удара находились люди. Ранения получили два человека. Им оперативно оказали медицинскую помощь.

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Над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие службы.

Одесса
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