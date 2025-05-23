Из-за российской атаки на Одесскую область пострадали два человека
Пятница, 23 мая 2025, 13:22
Утром 23 мая оккупанты беспилотниками атаковали пригород Одессы, в результате чего пострадали два человека.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер
Детали: Отмечается, что в результате атаки поврежден частный дом, в котором на момент удара находились люди. Ранения получили два человека. Им оперативно оказали медицинскую помощь.
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Над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие службы.