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Розвідка Естонії: РФ тисне на всіх напрямках фронту, ЗСУ успішно стримують окупантів

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінП'ятниця, 23 травня 2025, 14:45
Розвідка Естонії: РФ тисне на всіх напрямках фронту, ЗСУ успішно стримують окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

За повідомленням розвідувального центру Сил оборони Естонії, окупаційні війська РФ зберігають тиск на всіх основних напрямках фронту, проте українські підрозділи успішно стримують цей тиск.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: У Донецькій області зберігається тиск на населений пункт Костянтинівка. Наступальні дії підтримуються з боку Торецька та Часового Яру.

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За останній тиждень російська окупаційна армія просунулася в районі між Покровськом і Торецьком. Незважаючи на те, що захоплена територія невелика, російські війська зайняли важливу ділянку шосе між Покровськом і Часовим Яром. При цьому захоплення Костянтинівки найближчим часом малоймовірне.

Висока інтенсивність атак з боку Росії, як і раніше, спостерігається в районі міста Покровськ і в напрямку Новопавлівки – на ці ділянки припадає половина всіх ударів.

Однак це не приносить істотних результатів. Збройні сили України ефективно утримують оборону, зазначили естонські військові.

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Загалом, за оцінкою естонських Сил оборони, ситуація на фронті залишається стабільною вже кілька місяців – фактично, з початку року.

Російські війська прагнуть досягти своєї мети – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб посилити свої позиції перед можливими переговорами.

При цьому Росія не робить видимих кроків до встановлення перемир'я і, цілком ймовірно, продовжить військові дії на поточному рівні.

Нещодавно британська розвідка констатувала, що росіянам протягом останнього місяця вдалося досягти тактичного просування на кількох ділянках фронту в Донецькій області, зокрема поблизу Костянтинівки.

Також британська розвідка припустила, що Росія у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.

Естоніявійна
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