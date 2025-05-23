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Разведка Эстонии: РФ давит на всех направлениях фронта, ВСУ успешно сдерживают оккупантов

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 23 мая 2025, 14:45
Разведка Эстонии: РФ давит на всех направлениях фронта, ВСУ успешно сдерживают оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ

По сообщению разведывательного центра Сил обороны Эстонии, оккупационные войска РФ сохраняют давление на всех основных направлениях фронта, однако украинские подразделения успешно сдерживают это давление.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: В Донецкой области сохраняется давление на населенный пункт Константиновка. Наступательные действия поддерживаются со стороны Торецка и Часового Яра.

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За последнюю неделю российская оккупационная армия продвинулась в районе между Покровском и Торецком. Несмотря на то, что захваченная территория небольшая, российские войска заняли важный участок шоссе между Покровском и Часовым Яром. При этом захват Константиновки в ближайшее время маловероятен.

Высокая интенсивность атак со стороны России по-прежнему наблюдается в районе города Покровск и в направлении Новопавловки – на эти участки приходится половина всех ударов.

Однако это не приносит существенных результатов. Вооруженные силы Украины эффективно удерживают оборону, отметили эстонские военные.

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В целом, по оценке эстонских Сил обороны, ситуация на фронте остается стабильной уже несколько месяцев – фактически, с начала года.

Российские войска стремятся достичь своей цели – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы усилить свои позиции перед возможными переговорами.

При этом Россия не делает видимых шагов к установлению перемирия и, вполне вероятно, продолжит военные действия на текущем уровне.

Недавно британская разведка констатировала, что россиянам в течение последнего месяца удалось достичь тактического продвижения на нескольких участках фронта в Донецкой области, в частности вблизи Константиновки.

Также британская разведка предположила, что Россия в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.

Эстониявойна
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