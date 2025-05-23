Разведка Эстонии: РФ давит на всех направлениях фронта, ВСУ успешно сдерживают оккупантов
По сообщению разведывательного центра Сил обороны Эстонии, оккупационные войска РФ сохраняют давление на всех основных направлениях фронта, однако украинские подразделения успешно сдерживают это давление.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR
Детали: В Донецкой области сохраняется давление на населенный пункт Константиновка. Наступательные действия поддерживаются со стороны Торецка и Часового Яра.
За последнюю неделю российская оккупационная армия продвинулась в районе между Покровском и Торецком. Несмотря на то, что захваченная территория небольшая, российские войска заняли важный участок шоссе между Покровском и Часовым Яром. При этом захват Константиновки в ближайшее время маловероятен.
Высокая интенсивность атак со стороны России по-прежнему наблюдается в районе города Покровск и в направлении Новопавловки – на эти участки приходится половина всех ударов.
Однако это не приносит существенных результатов. Вооруженные силы Украины эффективно удерживают оборону, отметили эстонские военные.
В целом, по оценке эстонских Сил обороны, ситуация на фронте остается стабильной уже несколько месяцев – фактически, с начала года.
Российские войска стремятся достичь своей цели – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы усилить свои позиции перед возможными переговорами.
При этом Россия не делает видимых шагов к установлению перемирия и, вполне вероятно, продолжит военные действия на текущем уровне.
Недавно британская разведка констатировала, что россиянам в течение последнего месяца удалось достичь тактического продвижения на нескольких участках фронта в Донецкой области, в частности вблизи Константиновки.
Также британская разведка предположила, что Россия в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.