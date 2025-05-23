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Росіяни з дрона атакували мешканця Херсона, він загинув – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 травня 2025, 14:50
Росіяни з дрона атакували мешканця Херсона, він загинув – ОВА
фото: getty Images

Опівдні в п’ятницю російські загарбникик з БпЛА атакували мешканця Херсона, який загинув від отриманих поранень.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Опівдні окупаційні війська вбили чоловіка у Дніпровському районі Херсона".

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Деталі: За словами Прокудіна, 61-річний херсонець дістав поранення, несумісні з життям.

Що було раніше: За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 42 населених пункти Херсонської області та обласний центр.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі.

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Через російську агресію 3   людини загинули, ще 6 -  дістали поранення.

Херсонбезпілотникиросійсько-українська війнажертви
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