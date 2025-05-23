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Россияне с дрона атаковали жителя Херсона, он погиб – ОВА

Станислав ПогориловПятница, 23 мая 2025, 14:50
Россияне с дрона атаковали жителя Херсона, он погиб – ОВА
фото: getty Images

В полдень в пятницу российские захватчики с БПЛА атаковали жителя Херсона, который погиб от полученных ранений.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "В полдень оккупационные войска убили мужчину в Днепровском районе Херсона".

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Детали: По словам Прокудина, 61-летний херсонец получил ранения, несовместимые с жизнью.

Что предшествовало: По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 42 населенных пункта Херсонской области и областной центр.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, складское помещение, гараж и частные автомобили.

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Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 6 - получили ранения.

Херсонбеспилотникироссийско-украинская войнажертвы
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