Россияне с дрона атаковали жителя Херсона, он погиб – ОВА
В полдень в пятницу российские захватчики с БПЛА атаковали жителя Херсона, который погиб от полученных ранений.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "В полдень оккупационные войска убили мужчину в Днепровском районе Херсона".
Детали: По словам Прокудина, 61-летний херсонец получил ранения, несовместимые с жизнью.
Что предшествовало: По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 42 населенных пункта Херсонской области и областной центр.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, складское помещение, гараж и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 6 - получили ранения.