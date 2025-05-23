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У Росії розбився військовий вертоліт Мі-8: загинули всі члени екіпажу

Анастасія ПроцП'ятниця, 23 травня 2025, 16:08
У Росії розбився військовий вертоліт Мі-8: загинули всі члени екіпажу
скрин з відео місцевих

У районі населеного пункту Наришкіно в Орловській області Росії зазнав аварії військовий вертоліт Мі-8, усі члени екіпажу загинули.

Джерело: російське агентство ТАССРИА "Новости"

Деталі: ТАСС із посиланням на пресслужбу Московського військового округу повідомляє, що повітряне судно впало під час планового польоту, весь екіпаж загинув.

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Зазначається, що аварія сталася за межами населеного пункту Наришкіно, тому серед місцевого населення постраждалих немає.

Попередньою причиною катастрофи вважають технічну несправність, повідомили у військовому окрузі. Обставини падіння уточнюються, на місці працюють відповідні служби.

Росія
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