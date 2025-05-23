В России разбился военный вертолет Ми-8: погибли все члены экипажа
Пятница, 23 мая 2025, 16:08
В районе населенного пункта Нарышкино в Орловской области России потерпел крушение военный вертолет Ми-8, все члены экипажа погибли.
Источник: Российское агентство ТАСС, РИА "Новости"
Детали: ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа сообщает, что воздушное судно упало во время планового полета, весь экипаж погиб.
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Отмечается, что авария произошла за пределами населенного пункта Нарышкино, поэтому среди местного населения пострадавших нет.
Предварительной причиной катастрофы считают техническую неисправность, сообщили в военном округе. Обстоятельства падения уточняются, на месте работают соответствующие службы.