В России разбился военный вертолет Ми-8: погибли все члены экипажа

В районе населенного пункта Нарышкино в Орловской области России потерпел крушение военный вертолет Ми-8, все члены экипажа погибли.

Источник: Российское агентство ТАСС, РИА "Новости"

Детали: ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа сообщает, что воздушное судно упало во время планового полета, весь экипаж погиб.

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Отмечается, что авария произошла за пределами населенного пункта Нарышкино, поэтому среди местного населения пострадавших нет.

Предварительной причиной катастрофы считают техническую неисправность, сообщили в военном округе. Обстоятельства падения уточняются, на месте работают соответствующие службы.