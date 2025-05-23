Росіяни вдарили балістикою по портовій інфраструктурі Одеси: є загиблі і поранені

Російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одеси двома балістичними ракетами, загинув працівник порту та ще одна людина; 8 людей отримали поранення, з них 4 у важкому стані.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Ворог вдарив двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, 8 поранені

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Внаслідок сьогоднішньої (23 травня - ред.) російської атаки загинув працівник порту".

Деталі: За словами Кіпера, ще 8 людей отримали поранення, з них 4 у важкому стані, двоє у стані середнього ступеню важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження.

Оновлено: Згодом Кіпер повідомив про ще одного загиблого. Очільник ОВА зазначив, що від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит.