Россияне ударили баллистикой по портовой инфраструктуре Одессы: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одессы двумя баллистическими ракетами, погиб работник порта и еще один человек; 8 человек получили ранения, из них 4 в тяжелом состоянии.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер

Прямая речь: "Враг ударил двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Один человек погиб, 8 ранены

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В результате сегодняшней (23 мая - ред.) российской атаки погиб работник порта".

Детали: По словам Кипера, еще 8 человек получили ранения, из них 4 в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения.

Обновлено: Позже Кипер сообщил о еще одном погибшем. Глава ОГА отметил, что от полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит.