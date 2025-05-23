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Україна повернула з полону 390 людей. Це перша частина великого обміну з РФ

Олександр ШумілінП'ятниця, 23 травня 2025, 17:04
Україна повернула з полону 390 людей. Це перша частина великого обміну з РФ
Фото: Володимир Зеленський

Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей.

Джерело: повідомлення президента України Володимира Зеленського, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Пряма мова Зеленського: "Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю. Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну".

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Деталі: Раніше в російському Міноборони повідомили, що двісті сімдесят військових і 120 цивільних повернулися в Росію в рамках обміну.

Згідно з повідомленням українського Координаційного штабу, з полону визволено 270 військових та 120 цивільних громадян.  

Дослівно: "Додому повертаються 270 захисників - це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України... Серед визволених сьогодні - 3 жінки та 387 чоловіків". 

обмін
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