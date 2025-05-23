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Украина вернула из плена 390 человек. Это первая часть большого обмена с РФ

Александр ШумилинПятница, 23 мая 2025, 17:04
Украина вернула из плена 390 человек. Это первая часть большого обмена с РФ
Фото: Владимир Зеленский

Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек.

Источник: сообщение президента Украины Владимира Зеленского, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Прямая речь Зеленского: "Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Сегодня - 390 человек. Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена".

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Детали: Ранее в российском Минобороны сообщили, что двести семьдесят военных и 120 гражданских вернулись в Россию в рамках обмена.

Согласно сообщению украинского Координационного штаба, из плена освобождены 270 военных и 120 гражданских граждан. 

Дословно: "Домой возвращаются 270 защитников – это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины... Среди освобожденных сегодня - 3 женщины и 387 мужчин".

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