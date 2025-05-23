Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: загинула жінка

Росіяни завдали ракетного удару по місту Чугуєву, в результаті чого загинула жінка і ще двоє чоловіків отримали поранення.

Джерело: повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Дослівно: "Попередньо, окупанти завдали ракетного удару. Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку".

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Деталі: Пізніше Синєгубов додав, що кількість постраждалих внаслідок удару зросло і відомо про двох поранених чоловіків.