Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: загинула жінка
П'ятниця, 23 травня 2025, 17:30
Росіяни завдали ракетного удару по місту Чугуєву, в результаті чого загинула жінка і ще двоє чоловіків отримали поранення.
Джерело: повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова
Дослівно: "Попередньо, окупанти завдали ракетного удару. Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку".
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Деталі: Пізніше Синєгубов додав, що кількість постраждалих внаслідок удару зросло і відомо про двох поранених чоловіків.