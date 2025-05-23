Россияне ударили ракетой по Чугуеву: погибла женщина
Пятница, 23 мая 2025, 17:30
Россияне нанесли ракетный удар по городу Чугуеву, в результате чего погибла женщина и еще двое мужчин получили ранения.
Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова
Дословно: "Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар. По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине".
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Детали: Позже Синегубов добавил, что количество пострадавших в результате удара возросло и известно о двух раненых мужчинах.