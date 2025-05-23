Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили ракетой по Чугуеву: погибла женщина

Александр ШумилинПятница, 23 мая 2025, 17:30
Россияне ударили ракетой по Чугуеву: погибла женщина

Россияне нанесли ракетный удар по городу Чугуеву, в результате чего погибла женщина и еще двое мужчин получили ранения.

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова

Дословно: "Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар. По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине".

Реклама:

Детали: Позже Синегубов добавил, что количество пострадавших в результате удара возросло и известно о двух раненых мужчинах.

Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Портнов перед убийством был в Украине – УП
Украина вернула из плена 390 человек. Это первая часть большого обмена с РФ
фото Судья на спортивном мотоцикле насмерть сбил пешехода – ГБР
Трамп объявил, что готовится ввести 50% пошлины против ЕС с июня
видеоВ Киеве женщина открыла огонь по подъезду дома: полиция устанавливает ее личность
фотоСБУ задержала курсанта ведущего военного института, который готовил удар по вузу
Все новости...
Харьковская область
Оккупанты утром ударили по Купянску: погиб коммунальщик, еще один тяжело ранен
Россия ударила КАБами и РСЗО по Купянщине: есть погибший и пострадавшие
"Хартия": РФ подтягивает силы к границе с Харьковской областью, но Силы обороны готовы к отражению атак
Последние новости
20:01
Молдова лишила "дочку" "Газпрома" права поставлять газ населению
19:59
Ученые разработали анализ крови, который поможет быстрее выявлять редкие генетические заболевания у детей
19:45
Лавров заявил, что РФ представит проект "меморандума" сразу после обмена
19:35
В США суд приостановил запрет администрации Трампа принимать иностранных студентов в Гарвард
19:34
Европейские акции обвалились из-за угрозы пошлин Трампа
19:31
видеоДатский велогонщик Педерсен одержал четвертую победу на Джиро д'Италия-2025
19:17
Фондовый рынок США отреагировал на возможность масштабных пошлин против ЕС и Apple
19:05
В Финляндии хотят запретить сделки с недвижимостью и гражданам Беларуси
18:58
Во Франции заявили, что новые угрозы Трампа тарифами "нисколько не помогают"
18:57
обновленоРоссияне ударили баллистикой по портовой инфраструктуре Одессы: есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама:
Реклама: