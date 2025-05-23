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Через російські обстріли на Харківщині одна людина загинула, ще пʼятеро поранені

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 травня 2025, 20:53
Через російські обстріли на Харківщині одна людина загинула, ще пʼятеро поранені
Фото - харківська обласна прокуратура

Російська армія 23 травня обстрілювала Харківську область, через атаки загинула одна людина, п’ятеро отримали поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Сьогодні близько 16:00 збройні сили РФ завдали ракетного удару по місту Чугуїв. Пошкоджено приміщення підприємства, приватні домоволодіння, авто. Загинула 32-річна жінка.

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Отримали поранення двоє людей: чоловік 58 років та 67-річна жінка, яка під час атаки перебували на городі. Обох потерпілих ушпиталили. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала по місту РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною".

Деталі: о 17:30, за даними слідства, внаслідок атаки ворожого БпЛА по Купʼянську вибухове поранення дістала 49-річна жінка.

Також о 15:50 ворожий безпілотник, попередньо, типу "Ланцет" поцілив по селищу Старий Салтів Чугуївського району. Тілесні ушкодження дістали двоє чоловіків.

Харківська областьобстрілросійсько-українська війнажертви
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