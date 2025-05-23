Из-за российских обстрелов на Харьковщине один человек погиб, еще пятеро ранены

Российская армия 23 мая обстреливала Харьковскую область, из-за атак погиб один человек, пятеро получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Сегодня около 16:00 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Чугуев. Повреждены помещения предприятия, частные домовладения, авто. Погибла 32-летняя женщина.

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Получили ранения два человека: мужчина 58 лет и 67-летняя женщина, которая во время атаки находились на огороде. Обоих пострадавших госпитализировали. Предварительно установлено, что российская армия применила по городу РСЗО "Торнадо-С" с кассетной боевой частью".

Детали: в 17:30, по данным следствия, в результате атаки вражеского БПЛА по Купянску взрывное ранение получила 49-летняя женщина.

Также в 15:50 вражеский беспилотник, предварительно, типа "Ланцет" попал по поселку Старый Салтов Чугуевского района. Телесные повреждения получили двое мужчин.