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Україна допускає присутність Трампа на потенційній зустрічі Зеленського й Путіна

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 травня 2025, 21:13
Україна допускає присутність Трампа на потенційній зустрічі Зеленського й Путіна
Андрій Сибіга. Фото - getty images

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна хотіла б проведення потенційної зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна в розширеному форматі за участю Дональда Трампа.

Джерело: заява Сибіги під час спілкування з журналістами у пʼятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Сибіга нагадав, що за підсумками зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня було досягнуто домовленостей про обмін полонених і підготовку бачення безумовного припинення вогню.

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"Третя позиція, над якою ми також працюємо, – це зустріч між президентом України Зеленським та Путіним", – зазначив міністр.

"Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми дуже хотіли б, щоб до неї долучився президент Трамп" – додав він.

Очільник МЗС підкреслив, що, згідно з позицією Києва, "за столом можливих майбутніх перемовин обов’язково має бути Європа".

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Раніше в Міністерстві закордонних справ казали, що Київ підтримує якнайшвидшу зустріч на рівні лідерів України та Росії, оскільки вважає, що тільки на цьому рівні вдасться ухвалити дієві рішення для завершення війни.

Але, як дізналось агентство Bloomberg від російських джерел, у Кремлі наразі не планують поїздку Владіміра Путіна до Ватикану чи будь-куди ще для переговорів.

ТрампЗеленськийПутінпереговори
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