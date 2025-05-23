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Украина допускает присутствие Трампа на потенциальной встрече Зеленского и Путина

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 23 мая 2025, 21:13
Украина допускает присутствие Трампа на потенциальной встрече Зеленского и Путина
Андрей Сибига. Фото - getty images

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хотела бы проведения потенциальной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в расширенном формате с участием Дональда Трампа.

Источник: об этом Сибига сказал во время общения с журналистами в пятницу, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Сибига напомнил, что по итогам встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая были достигнуты договоренности об обмене пленными и подготовке видения безусловного прекращения огня.

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"Третья позиция, над которой мы также работаем, – это встреча между президентом Украины Зеленским и Путиным", – отметил министр.

"Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы очень хотели бы, чтобы к ней присоединился президент Трамп", – добавил он.

Глава МИД подчеркнул, что, согласно позиции Киева, "за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа".

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Ранее в Министерстве иностранных дел говорили, что Киев поддерживает скорейшую встречу на уровне лидеров Украины и России, поскольку считает, что только на этом уровне удастся принять действенные решения для завершения войны.

Но, как стало известно агентству Bloomberg от российских источников, в Кремле пока не планируют поездку Владимира Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров.

ТрампЗеленскийПутинпереговоры
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