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Київ та область атакують російські БпЛА і балістика: є постраждалі

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко П'ятниця, 23 травня 2025, 22:54
Київ та область атакують російські БпЛА і балістика: є постраждалі
Фото ілюстративне - getty images

Увечері 23 травня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників, на Київщині є постраждалі.

Джерело: КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко, Повітряні сили ЗСУ, КОВА, очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Деталі: Близько 22:00 у столиці оголосили повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на півдні міста. 

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Мер повідомив, що в місті працюють сили ППО.

За даними КМВА, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, обійшлося без постраждалих.

Оновлено: Згодом Київська ОВА повідомила, що унаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна.

Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль. 

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Після опівночі 24 травня Кличко повідомив про 20 ворожих БпЛА, які прямують на Київ.

Пряма мова Кличка: "Понад 20 ворожих БпЛА прямують на Київ з трьох різних напрямків. Броварський, Вишгородський, Бориспільський райони".

Деталі: О 00:41 Кличко повідомив про роботу ППО в Києві.

О 1:02 стало відомо про роботу ППО в Київській області.

Також Кличко повідомив про комбіновану атаку на Київ і область. Повітряні сили зазначили про балістику на Київ.

Пряма мова Кличка: "Вибухи в столиці. Працює ППО. Місто і область під комбінованою ворожою атакою!"

 Деталі: Ткаченко повідомив про падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Кличко додав про виклик медиків у Святошинський район.

Пізніше Ткаченко інформував про те, що в Оболонському районі зафіксоване падіння уламку ракети, а також про пожежі у Святошинському районі за двома адресами.

Київбезпілотникиросійсько-українська війна
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