Киев и область атакуют российские БпЛА и баллистика: есть пострадавшие

Вечером 23 мая в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников, а позже и баллистики, в Киевской области и столице есть пострадавшие.

Источник: КГВА, городской голова Киева Виталий Кличко, Воздушные силы ВСУ, КОВА, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко

Детали: Около 22:00 в столице объявили воздушную тревогу, Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА на юге города.

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Мэр сообщил, что в городе работают силы ПВО.

По данным КГВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков повреждены 4 авто и окна здания, обошлось без пострадавших.

Обновлено: Впоследствии Киевская ОВА сообщила, что в результате вражеской атаки БпЛА в Броварском районе ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет. У них обоих осколочные ранения бедра.

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Также повреждены частный дом и автомобиль.

После полуночи 24 мая Кличко сообщил о 20 вражеских БпЛА, направляющихся на Киев.

Прямая речь Кличко: "Более 20 вражеских БпЛА направляются на Киев из из трех разных направлений. Броварской, Вышгородский, Бориспольский районы".

Детали: В 00:41 Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве.

В 1:02 стало известно о работе ПВО в Киевской области.

Также Кличко сообщил о комбинированной атаке на Киев и область. Воздушные силы отметили о баллистике на Киев.

Прямая речь Кличко: "Взрывы в столице. Работает ПВО. Город и область под комбинированной вражеской атакой!"

Детали: Ткаченко сообщил о падении обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Кличко добавил о вызове медиков в Святошинский район.

Позже Ткаченко информировал о том, что в Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты, а также о пожарах в Святошинском районе по двум адресам и падение обломков по еще одному адресу.

По словам Ткаченко, в Соломенском районе обломки БпЛА упали на жилой дом.

По данным Кличко, два человека пострадали в Днепровском районе столицы, им оказали помощь медики.

Прямая речь Кличко: "Предварительно, обломки БпЛА упали на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы. Экстренные службы направляются на место".

Прямая речь Ткаченко: "В Днепровском районе зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома".

Детали: Позже Кличко сообщил, что в Соломенском районе горит квартира в жилом доме и нежилое помещение в Святошинском районе.

О двух пострадавших в Днепровском районе информировал Ткаченко.

После 2-х ночи в Киеве снова раздались взрывы, мэр города сообщил о работе ПВО на Оболони.

По словам Ткаченко, в Соломенском районе четверо пострадавших с острой реакцией на стресс.

Прямая речь Кличко: "Сейчас в столице пострадали шесть человек. Двое госпитализированы в Днепровском районе. Еще четырем медикам оказали помощь в Святошинском районе".

"Зафиксировано курение обломков в Оболонском районе.

Число пострадавших от вражеской атаки возросло до 8 человек. Двое госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте".

"Также обломки рухнули в Шевченковском районе столицы".

"Зафиксировано падение обломков на торговом центре в Оболонском районе. А также – на жилой дом на Оболони".