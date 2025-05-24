Київ та область атакують російські БпЛА і балістика: є постраждалі

Увечері 23 травня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників, а згодом і балістики, на Київщині та у столиці є постраждалі.

Джерело: КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко, Повітряні сили ЗСУ, КОВА, очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Деталі: Близько 22:00 у столиці оголосили повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на півдні міста.

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Мер повідомив, що в місті працюють сили ППО.

За даними КМВА, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, обійшлося без постраждалих.

Оновлено: Згодом Київська ОВА повідомила, що унаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна.



Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

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Після опівночі 24 травня Кличко повідомив про 20 ворожих БпЛА, які прямують на Київ.

Пряма мова Кличка: "Понад 20 ворожих БпЛА прямують на Київ з трьох різних напрямків. Броварський, Вишгородський, Бориспільський райони".

Деталі: О 00:41 Кличко повідомив про роботу ППО в Києві.

О 1:02 стало відомо про роботу ППО в Київській області.

Також Кличко повідомив про комбіновану атаку на Київ і область. Повітряні сили зазначили про балістику на Київ.

Пряма мова Кличка: "Вибухи в столиці. Працює ППО. Місто і область під комбінованою ворожою атакою!"

Деталі: Ткаченко повідомив про падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Кличко додав про виклик медиків у Святошинський район.

Пізніше Ткаченко інформував про те, що в Оболонському районі зафіксоване падіння уламку ракети, а також про пожежі у Святошинському районі за двома адресами та падіння уламків за ще однією адресою.

За словами Ткаченка, у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок.

За даними Кличка, двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці, їм надали допомогу медики.

Пряма мова Кличка: "Попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Соломʼянському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце".

Пряма мова Ткаченка: "У Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку".

Деталі: Пізніше Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі палає квартира в житловому будинку і нежитлове приміщення в Святошинському районі.

Про двох постраждалих у Дніпровському районі інформував Ткаченко.

Після 2-ї ночі в Києві знову пролунали вибухи, мер міста повідомив про роботу ППО на Оболоні.

За словами Ткаченка, у Соломʼянському районі четверо постраждалих із гострою реакцією на стрес.

Пряма мова Кличка: "Наразі в столиці постраждали шестеро людей. Двох госпіталізували в Дніпровському районі. Ще чотирьом медики надали допомогу в Святошинському районі".

"Зафіксоване паління уламків в Оболонському районі.

Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 8 людей. Двоє госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці".

"Також уламки впали у Шевченківському районі столиці".

"Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі. А також – на житловий будинок на Оболоні".