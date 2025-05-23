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Україна в рамках обміну передала РФ соратника Медведчука

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 травня 2025, 23:26
Україна в рамках обміну передала РФ соратника Медведчука
Олександр Тарнашинський. Фото - "Хочу к своим"

Україна в рамках обміну полоненими 23 травня передала Росії 70 осіб, засуджених за звинуваченням у співпраці з російськими спецслужбами, зокрема соратника Віктора Медведчука – Олександра Тарнашинського.

Джерело: проєкт "Хочу к своим"

Дослівно: "23.05.2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до російської федерації виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою".

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Деталі: На сайті проєкту вказано профілі 31-го з них.

Серед них – Олександр Тарнашинський. Як повідомляє проєкт, він створював в Україні благодійні фонди та організації, через які планувалося надходження коштів із Росії для проведення заходів, спрямованих на дискредитацію української влади та підготовку до захоплення влади.

5 травня 2022 року Тарнашинський був затриманий. Як повідомляла тоді СБУ, він один із лідерів партії Віктора Медведчука "Український вибір". У змові з російськими спецслужбами він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні.

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Олександр Тарнашинський та Віктор Медведчук
фото з відкритих джерел

Що передувало: 

  • Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей. З них 270 військових та 120 цивільних громадян. 

Медведчукобмінполонені
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