Украина в рамках обмена передала РФ соратника Медведчука

Украина в рамках обмена пленными 23 мая передала России 70 человек, осужденных по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, в том числе соратника Виктора Медведчука - Александра Тарнашинского.

Источник: проект "Хочу к своим"

Дословно: "23.05.2025 года в рамках государственного проекта "Хочу к своим", который реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО, СБУ и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в российскую федерацию выехали 70 коллаборационистов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников из российской неволи, которые годами незаконно удерживались российскими властями".

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Детали: На сайте проекта указаны профили 31-го из них.

Среди них – Александр Тарнашинский. Как сообщает проект, он создавал в Украине благотворительные фонды и организации, через которые планировалось поступление средств из России для проведения мероприятий, направленных на дискредитацию украинской власти и подготовку к захвату власти.

5 мая 2022 года Тарнашинский был задержан. Как сообщала тогда СБУ, он один из лидеров партии Виктора Медведчука "Украинский выбор". В сговоре с российскими спецслужбами он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине.

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Александр Тарнашинский и Виктор Медведчук ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Что предшествовало:

Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских граждан.