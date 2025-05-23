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Війська РФ обстріляли Донеччину: 3 цивільних загинули, ще 5 поранено

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 травня 2025, 23:53
Війська РФ обстріляли Донеччину: 3 цивільних загинули, ще 5 поранено
ФОТО - ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРа

На Донеччині від початку доби загинули троє цивільних людей, ще п’ятеро поранених.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Ворог здійснив атаку на Іллінівську громаду. Поблизу селища Довга Балка ЗС РФ поцілили FPV-дроном по трактору, водій якого під час виконання польових робіт отримав поранення, несумісні з життям.

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Через деякий час окупаційна армія поцілила з РСЗВ "Смерч" по селу Степанівка. У жінки 65 років діагностовано мінно-вибухову травму, рвану рану та садна. Вона знаходилась за місцем мешкання".

 
ФОТО - ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРа
 
ФОТО - ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРа

Деталі: Крім того, війська РФ з артилерії обстріляли Костянтинівку. У будинку загинув 51-річний житель. Ще одна цивільна постраждала.

У Покровську осколкові поранення отримав 59-річний містянин.

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Увечері окупанти вдарили по Родинському, загинув 85-річний чоловік. У двох містянок діагностували мінно-вибухову травму, закритий перелом та осколкові поранення.

В населених пунктах пошкоджено щонайменше 17 приватних домоволодінь, 18 багатоповерхівок, 30 гаражних приміщень та трактор.

Донецька областьобстрілросійсько-українська війнажертви
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