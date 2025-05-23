Войска РФ обстреляли Донецкую область: 3 гражданских погибли, еще 5 ранены

В Донецкой области с начала суток погибли трое гражданских людей, еще пятеро раненых.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Враг совершил атаку на Ильиновскую громаду. Вблизи поселка Длинная Балка ВС РФ попали FPV-дроном по трактору, водитель которого во время выполнения полевых работ получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Через некоторое время оккупационная армия попала из РСЗО "Смерч" по селу Степановка. У женщины 65 лет диагностирована минно-взрывная травма, рваная рана и ссадины. Она находилась по месту жительства".

фото - донецькая областная прокуратура

ФОТО - ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: Кроме того, войска РФ из артиллерии обстреляли Константиновку. В доме погиб 51-летний житель. Еще одна гражданская пострадала.

В Покровске осколочные ранения получил 59-летний горожанин.

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Вечером оккупанты ударили по Родинскому, погиб 85-летний мужчина. У двух горожанок диагностировали минно-взрывную травму, закрытый перелом и осколочные ранения.

В населенных пунктах повреждены по меньшей мере 17 частных домовладений, 18 многоэтажек, 30 гаражных помещений и трактор.