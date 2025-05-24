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Росіяни вдарили по Білопіллю на Сумщині, поранили чоловіка

Ольга Глущенко Субота, 24 травня 2025, 02:30
Росіяни вдарили по Білопіллю на Сумщині, поранили чоловіка
фото: Сумська ОВА

Внаслідок російських обстрілів у Білопіллі Сумської області в п’ятницю поранення отримав 76-річний чоловік.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Ворог продовжує обстрілювати прикордонні території Сумщини. Найбільше потерпає Білопільська громада.

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Сьогодні (у п’ятницю, 23 травня – ред.) внаслідок ворожого удару поранений 76-річний мешканець Білопілля. Чоловік перебував на своїй присадибній ділянці, коли росіяни відкрили вогонь. Медики вже прооперували його, зараз чоловік перебуває у лікарні".

Деталі: В ОВА повідомляють, що також зранку в п’ятницю після удару з РСЗВ зайнялася пожежа в одному із будинків у Білопільській громаді. У момент влучання мешканців в оселі не було.

Загалом за останню добу ще з десяток будинків у громаді зруйновані або серйозно пошкоджені внаслідок обстрілів.

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Із початку травня в Білопільській та Ворожбянській громадах триває посилена евакуація.

Дослівно: "Зараз у Білопільській громаді залишаються близько 3000 людей. Учора виїхали троє. У Ворожбянській – лишається менш ніж 800 людей.

Мешканців прикордоння закликають не зволікати".

Сумська областьобстрілросійсько-українська війна
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