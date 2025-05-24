Россияне ударили по Белополью на Сумщине, ранили мужчину

В результате российских обстрелов в Белополье Сумской области в пятницу ранения получил 76-летний мужчина.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Враг продолжает обстреливать приграничные территории Сумщины. Больше всего страдает Белопольская громада.

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Сегодня (в пятницу, 23 мая – ред.) в результате вражеского удара ранен 76-летний житель Белополья. Мужчина находился на своем приусадебном участке, когда россияне открыли огонь.

Детали: В ОВА сообщают, что также утром в пятницу после удара с РСЗО случился пожар в одном из домов в Белопольской общине.

Всего за последние сутки еще с десяток домов в громаде разрушены или серьезно повреждены в результате обстрелов.

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С начала мая в Белопольской и Ворожбянской громадах продолжается усиленная эвакуация.

Дословно: "Сейчас в Белопольской громаде остаются около 3000 человек. Вчера выехали трое. В Ворожбянской – остается менее 800 человек.

Жителей приграничья призывают не медлить".